Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’245 0.7%  SPI 18’316 0.6%  Dow 49’384 0.6%  DAX 24’856 1.2%  Euro 0.9284 0.1%  EStoxx50 5’956 1.3%  Gold 4’953 0.3%  Bitcoin 70’705 0.2%  Dollar 0.7904 0.1%  Öl 64.6 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Apple908440Accelleron Industries116936091Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
Nikkei und TOPIX im Aufwind? Experten setzen auf Japan-Aktien 2026
Amazon-Aktie im Fokus: Welche Risiken und Chancen sich aus der Saks-Pleite ergeben
Gurit-Aktie: Höhere Marge trotz geschrumpftem Umsatz in Aussicht
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
Sichere Häfen: Gold nähert sich 5'000-Dollar-Marke - Silber 100 Dollar
Suche...

Gurit Aktie 117356711 / CH1173567111

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zahlenvorlage 23.01.2026 07:45:00

Gurit-Aktie: Höhere Marge trotz geschrumpftem Umsatz in Aussicht

Gurit-Aktie: Höhere Marge trotz geschrumpftem Umsatz in Aussicht

Gurit hat im Geschäftsjahr 2025 wie erwartet deutlich weniger Umsatz erzielt.

Gurit
14.99 CHF 4.04%
Kaufen Verkaufen
Hintergrund ist der zurückliegende Verkauf verschiedener Geschäftsfelder. Die Profitabilität soll aber entgegen früheren Aussagen steigen.

Konkret gingen die Verkäufe um 26 Prozent auf 319,6 Millionen Franken zurück. Damit wurde die eigene Umsatzprognose von 300 Millionen Franken erfüllt - Analysten hatten mit etwas tieferen Werten gerechnet.

Der Umsatz sei durch geplante strategische Geschäftsausstiege und den starken Schweizer Franken geprägt, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. In Lokalwährungen gerechnet wären die Verkäufe lediglich um 22 Prozent geschrumpft.

Im grössten Bereich Wind Materials sank der Umsatz in Lokalwährungen um fast 30 Prozent auf 190,1 Millionen Franken. Grund dafür war der geplante Ausstieg aus dem Geschäft mit Carbonfaser-Pultrusionsprodukten. Im künftigen Kerngeschäft wurden 164,1 Millionen erwirtschaftet, 3,2 Prozent weniger als im Vorjahr.

Im letzten Jahresviertel sei es zu einer Beschleunigung sowohl bei den Auftragseingängen als auch bei den Lieferungen an Windkraftanlagenhersteller gekommen, erklärte Gurit weiter. Das Unternehmen sei also für die kommenden Quartale gut aufgestellt.

Bei Manufacturing Solutions ging der Umsatz um 2,2 Prozent auf 41,4 Millionen zurück. Bei Marine and Industrial ergab sich ein Minus von 8,4 auf 88,3 Millionen Franken. Das sei in erster Linie auf Unsicherheit im Zusammenhang mit den US-Zöllen zu Beginn des Jahres und einen zurückhaltenden Marinemarkt zurückzuführen.

Gurit erhöht derweil die Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2025. Gurit erwartet demnach eine bereinigte operative Gewinnmarge von rund 8 Prozent und damit eine Verbesserung gegenüber den 6,9 Prozent im Jahr 2024. Bisher hatte Gurit eine gehaltene Marge in Aussicht gestellt.

Die bessere Margenentwicklung spiegelt die Vorteile der in den vergangenen Perioden umgesetzten strukturellen Massnahmen wider, hiess es hierzu.

ra/cg

Wattwil (awp)

Weitere Links:

Gurit-Aktie zieht dennoch an: Weniger Umsatz nach neun Monaten

Bildquelle: Gurit

Nachrichten zu Gurit Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?