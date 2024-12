Gurit-Aktie höher: Libo Zhang als neues Verwaltungsratsmitglied vorgeschlagen

Sie soll die Nachfolge von Bettina Gerharz-Kalte antreten, die sich aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl stellt.

Die Deutsche Zhang bringe Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Audit mit, teilte Gurit am Montag mit. Zurzeit ist sie Mitglied des Verwaltungsrates der VAT Group und hat Verwaltungsrats- und Beratungsfunktionen bei Lem und SPT Roth inne.

Die abtretende Gerharz-Kalte wurde im April 2019 in das Gremium gewählt und leitet derzeit den Nominierungs- und Entschädigungsausschuss. Diese Funktion soll künftig Nick Huber, seit 1995 im Verwaltungsrat, übernehmen.

Die Gurit-Aktie notiert an der SIX zeitweise 3,73 Prozent im Plus bei 12,78 Franken.

ls/tv

Wattwil (awp)