Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’014 0.7%  SPI 19’256 0.5%  Dow 48’977.9 -1.1%  DAX 25’284 0.0%  Euro 0.9037 0.0%  EStoxx50 6’138 -0.4%  Gold 5’387 2.1%  Bitcoin 51’011 0.9%  Dollar 0.7701 0.3%  Öl 78.7 8.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ARYZTA-Aktie: Unternehmen senkt Schulden und will Urs Jordi zum permanenten CEO machen
Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor
Leonteq-Aktie: Raiffeisen verkauft Grossteil der Beteiligung
Gurit-Aktie: Auch 2025 weiterhin in den roten Zahlen
Ausblick: BigBear.ai stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot

Gurit Aktie 117356711 / CH1173567111

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Verlustjahr 02.03.2026 07:45:00

Gurit-Aktie: Auch 2025 weiterhin in den roten Zahlen

Gurit-Aktie: Auch 2025 weiterhin in den roten Zahlen

Der Verbundwerkstoffspezialist Gurit ist mit seinem Ergebnis 2025 tiefer in die roten Zahlen gerutscht und verzichtet erneut auf eine Dividende.

Gurit
27.43 CHF 5.40%
Kaufen Verkaufen
Bereinigt um Sondereffekte im Rahmen des Umbaus war das operative Ergebnis aber positiv.

Der Betriebsgewinn EBIT sank im Berichtsjahr auf minus 43,2 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Im Jahr davor hatte er noch bei minus 7,3 Millionen Franken gelegen.

Gurit sprach von einem "entscheidenden Jahr der Transformation". Das operative Ergebnis sei durch Verluste aus Unternehmensverkäufen und Restrukturierungen beeinträchtigt worden. Davon seien 64,2 Millionen Franken auf einen nicht zahlungswirksamen Verlust aus dem Goodwill-Recycling des aufgegebenen Geschäftsbereichs Carbonfaser-Pultrusion zurückzuführen. Insgesamt fielen Restrukturierungskosten von 4,3 Millionen Franken an.

Bereinigt um Restrukturierungen, Wertminderungen und Verlusten aus Unternehmensverkäufen sank der Betriebsgewinn um 12,5 Prozent auf 26,0 Millionen Franken. Die bereinigte EBIT-Marge ohne Einmaleffekte stieg indes auf 8,1 Prozent von 6,9 Prozent im Vorjahr.

Auch unter dem Strich weitete sich der Verlust deutlich aus: Der Reingewinn fiel auf minus 60,4 Millionen Franken nach minus 27,8 Millionen im Vorjahr.

Ab 2026 Wachstum erwartet

Den Umsatz hatte das Ostschweizer Unternehmen bereits im Januar bekanntgegeben. Insgesamt sank dieser um 26 Prozent auf 319,6 Millionen Franken, lag aber dank eines robusten Windgeschäfts über der eigenen Prognose. In Lokalwährungen betrug das Minus 22 Prozent.

Im Jahresverlauf 2025 habe sich die Situation teilweise aufgehellt, unter anderem gestützt durch eine Belebung der Nachfrage im Windenergiemarkt, schrieb Gurit. Für das laufende Jahr werde mit einem Anstieg des Nettoumsatzes aus fortgeführten Aktivitäten im mittleren einstelligen Prozentbereich bei konstanten Wechselkursen und eine Verbesserung der bereinigten operativen Ergebnismarge gegenüber 2025 gerechnet.

Nach 2026 rechnet Gurit weiterhin mit einem mittleren bis hohen einstelligen Wachstum im Windgeschäft und ein hohem einstelliges Wachstum im Nicht-Windbereich. Der Spezialkunststoffhersteller bestätigt zudem das mittelfristige Ziel einer operativen Betriebsgewinnmarge von 10 Prozent.

sc/ys

Wattwil (awp)

Weitere Links:

Gurit-Aktie stärker: Erweiterung des US-Standorts in Dallas zur Unterstützung des Subsea-Geschäfts
Gurit-Aktien schnellen hoch: Liefervertrag sorgt für kräftigen Kurssprung
Gurit-Aktie legt zu: Höhere Marge trotz geschrumpftem Umsatz in Aussicht

Bildquelle: Gurit,Keystone

Nachrichten zu Gurit Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?