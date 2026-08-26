Gurit-Aktie +21 Prozent: Margensprung, höhere Ziele und Bernhardt neuer CEO

Der Spezialkunststoffhersteller erhöht nun seine Jahresziele. Gleichzeitig ist der bisherige Interimschef Viktor Bernhardt definitiv zum Konzernchef ernannt worden.

Im fortgeführten Geschäft stieg der Umsatz um 6,1 Prozent auf 152,4 Millionen, wie Gurit am Mittwoch mitteilte. In Lokalwährungen lag das Plus bei 16,0 Prozent.

Der bereinigte Betriebsgewinn (EBIT) stieg in der Folge um satte 80 Prozent auf 16,9 Millionen Franken. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 11,0 Prozent von 5,7 Prozent. Unter dem Strich gelang damit die Rückkehr in die schwarzen Zahlen: Es blieb ein Reingewinn von 9,0 Millionen - nach einem Minus von 68,3 Millionen im Vorjahr.

Damit hat Gurit den AWP-Konsens beim operativen Gewinn und der Marge klar übertroffen.

Wachstum in allen Bereichen

Im fortgeführten Geschäft legten alle drei Geschäftsbereiche zu. Bei Wind Materials stieg der Umsatz um 3,7 Prozent auf 82,9 Millionen Franken, in Lokalwährungen um 9,6 Prozent. Gurit führt das stärker als erwartete Wachstum auf eine höhere Produktion bei grossen Herstellern von Onshore-Windturbinen und den Hochlauf im Offshore-Bereich zurück.

Manufacturing Solutions wuchs gar um 57 Prozent auf 23,9 Millionen (+69,3% in LW). Bei Marine & Industrial nahm der Umsatz um 2,6 Prozent auf 45,7 Millionen (+9,2% in LW) zu.

Zur höheren Profitabilität trugen laut Gurit profitables Wachstum, Portfoliooptimierungen und die tiefere Kostenbasis nach dem Transformationsprogramm bei.

Jahresziele erhöht

Gurit schraubt nun die Prognose für 2026 nach oben. Im fortgeführten Geschäft soll der Umsatz in Lokalwährungen um 9 bis 11 Prozent wachsen. Bislang wurde ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich angepeilt.

Die bereinigte EBIT-Marge soll neu rund 10 Prozent erreichen. Zuvor hatte Gurit eine Verbesserung gegenüber den 8,1 Prozent von 2025 in Aussicht gestellt.

Bernhardt wird definitiv CEO

Gleichzeitig schafft Gurit Klarheit an der Konzernspitze. Der Verwaltungsrat hat den bisherigen Interimschef und Finanzchef Viktor Bernhardt definitiv zum CEO ernannt. Er hatte die Führung Ende Juli nach dem überraschenden Abgang von Tobias Luhrig übernommen.

Der Verwaltungsrat verweist auf Bernhardts Finanzexpertise, operative Disziplin und Führungserfahrung. Die Suche nach einem neuen CFO werde umgehend gestartet. Bis dieser gefunden ist, beaufsichtigt Bernhardt weiterhin auch die Finanzfunktion.

Gurit-Aktien setzen Höhenflug nach H1-Zahlen fort

Die Aktien von Gurit legen am Mittwoch im frühen Handel kräftig zu. Der Verbundwerkstoff-Spezialist hat im ersten Halbjahr die Erwartungen insbesondere bei der Profitabilität übertroffen und den Ausblick erhöht. Analysten werten die Zahlen entsprechend positiv und sehen weiteres Aufwärtspotenzial bei den Gewinnschätzungen.

Die Gurit-Aktie bewegte sich via SIX letztlich um 20,82 Prozent nach oben auf 35,40 Franken. Damit knüpfen sie an die starke Performance im laufenden Jahr an. Bisher stand ein Zuwachs von fast 155 Prozent zu Buche.

Die ZKB spricht von einem starken Ergebnis. Insbesondere die höhere Jahresprognose dürfte Befürchtungen über operative Schwierigkeiten nach dem überraschenden Abgang des früheren CEO Tobias Lührig den Wind aus den Segeln nehmen, so der zuständige Analyst. Zudem sieht er Gurit nach der Restrukturierung gut positioniert, um von der starken Nachfrage der Windturbinenhersteller zu profitieren.

Octavian hebt die deutlich besser als erwartet ausgefallene Profitabilität hervor. Die zuständige Analystin kündigt an, ihre Prognosen für Umsatz und operativen Gewinn zu erhöhen. Die UBS sieht derweil ein Aufwärtspotenzial im niedrigen bis mittleren Zehnprozentbereich für die Konsensschätzungen.

Für zusätzliche Klarheit sorgt die definitive Ernennung von Viktor Bernhardt zum Konzernchef. Der bisherige Finanzchef hatte die Führung nach dem Abgang Lührigs zunächst interimistisch übernommen.

jl/rw

Wattwil (awp)