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20.08.2026 06:37:00
Guotai Junan Securities informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Guotai Junan Securities veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.82 CNY, nach 0.210 CNY im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Guotai Junan Securities mit einem Umsatz von insgesamt 13.37 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.21 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 22.33 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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