Guotai Epoint Software A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Guotai Epoint Software A lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.13 CNY gegenüber -0.060 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guotai Epoint Software A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22.76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 303.8 Millionen CNY im Vergleich zu 393.3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch