Guolian Securities stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Guolian Securities stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.12 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Guolian Securities 0.110 CNY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Guolian Securities mit einem Umsatz von insgesamt 2.51 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.68 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 6.32 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch