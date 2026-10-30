Guolian Securities präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Guolian Securities lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.14 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0.120 HKD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Guolian Securities 2.92 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.93 Milliarden HKD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch