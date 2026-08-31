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31.08.2026 06:37:00
Guolian Securities gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Guolian Securities stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0.16 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38.48 Prozent auf 3.38 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.44 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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