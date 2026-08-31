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31.08.2026 06:37:00
Guolian Securities gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Guolian Securities lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 0.19 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Guolian Securities noch ein Gewinn pro Aktie von 0.140 HKD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 3.90 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.64 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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