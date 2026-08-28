Guoguang Electric A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Guoguang Electric A präsentierte am 27.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.30 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.130 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 31.30 Prozent auf 86.5 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 125.9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch