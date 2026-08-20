Guodian Nanjing Automation öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Guodian Nanjing Automation hat am 19.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.15 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Guodian Nanjing Automation 0.130 CNY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guodian Nanjing Automation in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4.70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.31 Milliarden CNY im Vergleich zu 2.43 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch