Guobo Electronics A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Guobo Electronics A hat am 20.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.16 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.240 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 21.28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 720.5 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 567.2 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.ch