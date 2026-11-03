Guobo Electronics A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Guobo Electronics A hat am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.03 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 26.41 Prozent auf 366.5 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 498.0 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch