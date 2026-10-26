Guobang Pharma: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Guobang Pharma lud am 23.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.17 CNY gegenüber 0.280 CNY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1.45 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Guobang Pharma 1.44 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch