06.02.2026 06:37:00
Gunze veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Gunze hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 61.13 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gunze ein EPS von 44.86 JPY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2.85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 35.59 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34.57 Milliarden JPY.
