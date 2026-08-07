Gunze öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gunze hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 84.23 JPY. Im letzten Jahr hatte Gunze einen Gewinn von -45.370 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2.71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 31.37 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 32.24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch