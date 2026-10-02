Gunvor ändert Namen in Centalion

Genf (awp) - Der Genfer Rohstoffhändler Gunvor hat seinen Namen in Centalion geändert. Zudem wird die Unternehmenszentrale von Zypern nach Singapur verlagert.

Die Mitarbeitergesellschaft, welche die Eigentümer von Gunvor sind, hat für den Namenswechsel gestimmt, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Dies soll die Weiterentwicklung des Unternehmens im Rahmen einer neuen Eigentümerstruktur, eines neuen Führungsmodells und einer neuen strategischen Ausrichtung für die Zukunft widerspiegeln.

"Der Name Centalion spiegelt wider, wer wir sind: ein Team, das gemeinsam voranschreitet und im Zentrum der globalen Energiemärkte steht", lässt sich Firmenchef Gary Pedersen zitieren.

Gleichzeitig soll die Unternehmenszentrale von Zypern nach Singapur verlagert werden. Im asiatischen Land ist das Unternehmen schon seit 2006 vertreten, heisst es weiter. Die wichtigsten Handelsniederlassungen sollen jedoch weiterhin in Genf und Houston verbleiben.

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