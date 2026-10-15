Gunosy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Gunosy äusserte sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.77 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1.040 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14.54 Prozent auf 1.43 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch