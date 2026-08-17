Gunkul Engineering: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Gunkul Engineering stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.07 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.060 THB je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 2.67 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.69 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch