Gunkul Engineering: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Gunkul Engineering hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.09 THB, nach 0.050 THB im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36.95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.33 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 1.70 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch