GungHo Online Entertainment: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

GungHo Online Entertainment stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 33.49 JPY, nach 16.03 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat GungHo Online Entertainment mit einem Umsatz von insgesamt 25.17 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6.15 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch