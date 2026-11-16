GungHo Online Entertainment legte Quartalsergebnis vor

GungHo Online Entertainment hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 18.63 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7.97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat GungHo Online Entertainment mit einem Umsatz von insgesamt 31.34 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 36.21 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch