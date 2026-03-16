gumi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

gumi lud am 13.03.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9.47 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 18.98 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 2.98 Milliarden JPY gegenüber 1.91 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch