gumi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

gumi präsentierte in der am 11.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 34.67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 25.21 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1.63 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte gumi 1.35 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch