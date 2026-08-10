Gullberg Jansson AB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gullberg Jansson AB hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.04 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.840 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gullberg Jansson AB im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27.07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 124.3 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 97.8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch