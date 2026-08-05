Gulfport Energy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gulfport Energy hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.85 USD gegenüber 9.12 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Gulfport Energy mit einem Umsatz von insgesamt 261.6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 311.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16.04 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch