Gulfport Energy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Gulfport Energy hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5.45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4.45 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gulfport Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 323.9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 312.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch