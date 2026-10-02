Gulf Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gulf Resources hat am 30.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.64 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gulf Resources ein EPS von -0.600 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 54.56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 8.3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch