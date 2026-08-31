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31.08.2026 06:37:00
Gulf Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Gulf Resources hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Gulf Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2.48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4.000 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 48.12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 1.6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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