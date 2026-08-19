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19.08.2026 06:37:00
Gulf Resources präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Gulf Resources gab am 17.08.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -17.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 271.68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.4 Millionen USD ausgewiesen.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 32.950 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gulf Resources -54.880 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 25.42 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7.66 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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