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21.10.2026 06:37:00
Gulf Oil verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Gulf Oil liess sich am 19.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gulf Oil die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 8.17 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gulf Oil 2.83 INR je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Gulf Oil mit einem Umsatz von insgesamt 41.1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 84.95 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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