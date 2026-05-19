Gulf Insurance Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gulf Insurance Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.04 KWD. Im Vorjahresviertel hatte Gulf Insurance Group 0.020 KWD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 210.3 Millionen KWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 189.3 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch