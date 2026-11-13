Gulf Hotels Group BSC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gulf Hotels Group BSC präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 BHD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.010 BHD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13.38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.7 Millionen BHD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.7 Millionen BHD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch