Gulf Hotels Group BSC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gulf Hotels Group BSC liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gulf Hotels Group BSC die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.01 BHD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz wurde auf 6.0 Millionen BHD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 40.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.1 Millionen BHD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch