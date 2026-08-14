Gulf Franchising KSCC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Gulf Franchising KSCC hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 3.5 Millionen KWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.6 Millionen KWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch