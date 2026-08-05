Gulf Cement Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Gulf Cement Company hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 AED vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.010 AED erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Gulf Cement Company 167.4 Millionen AED umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23.06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 136.1 Millionen AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch