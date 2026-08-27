Air Holdings Aktie 156714934 / JE00BT8Q3M55
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
27.08.2026 10:24:00
Gulf Air will mit Jetzero-Nurflügler Erstkunde im Nahen Osten werden
Air HoldingsGulf Air hat eine Absichtserklärung für den Nurflügler Jetzero Z4 unterzeichnet und will damit Erstkunde im Nahen Osten werden. Wie viele Maschinen die Fluggesellschaft aus Bahrain vorbestellt hat, bleibt vorerst offen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
7.99 USD 68.92%
In eigener Sache
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!