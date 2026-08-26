Air Holdings Aktie 156714934 / JE00BT8Q3M55
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26.08.2026 12:30:00
"Gulf Air strebt mit dem Nurflügler von Jetzero nach Innovation"
Air HoldingsMit der neuartigen Z4 von Jetzero will Guf-Air-CEO Martin Gauss die Airline aus Bahrain in die Zukunft führen. Warum er es für eine gute Idee hält, sogar möglicherweise ohne Kabinenfenster zu fliegen, erklärt er im airliners.de-Interview.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!