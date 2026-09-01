Flughafen Zürich Aktie 1056796 / CH0010567961
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01.09.2026 07:00:00
Gulf Air setzt auf Nurflügler, Klimavergleich, Rekordhalbjahr für Flughafen Zürich
Das wöchentliche airliners.de-[Wirtschafts-Briefing](https://www.airliners.de/thema/briefing). Dieses Mal unter anderem mit der Frage, wie Gulf Air mit dem Nurflügler von Jetzero auf ein mutiges Zukunftskonzept setzt, wie ein faktenbasierter Vergleich die Klimawirkungen von Fliegen und Bahnfahren neu einordnet und weshalb der Flughafen Zürich bei Ertrag und Konzernergebnis ein Rekordhalbjahr verbucht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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