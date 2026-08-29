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29.08.2026 07:00:00

Gulf Air setzt auf Nurflügler, Ingenieure lehnen Tarifangebot ab, Boeing schreibt Vertragsstellen aus

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Das wöchentliche airliners.de-[Luftfahrttechnik-Briefing](https://www.airliners.de/thema/briefing). Dieses Mal unter anderem mit Gulf Airs Entscheidung für den Nurflügler Jetzero Z4 trotz Nischenpotenzial, der Ablehnung des Tarifangebots durch Boeings Ingenieure und Techniker samt erteiltem Streikmandat sowie Boeings Ausschreibung von Vertragsstellen für Ingenieure als weiterer Verschärfung des TarifkonfliktsWeiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

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