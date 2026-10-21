Guldbrev veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Guldbrev hat am 20.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.57 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Guldbrev 1.00 SEK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 111.9 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 103.5 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch