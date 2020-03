Gujing, der Hersteller des chinesischen Schnapses Baijiu, holt Bewerbungen von weltweiten Verpackungsanbietern ein

BOZHOU, China, 16. März 2020 /PRNewswire/ -- Gujing Group („das Unternehmen"), ein führender Spirituosenhersteller, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen sein Kontingent für Verpackungsanbieter für das Jahr 2020–2021 der Welt öffnen wird.

Gujing hat seinen Sitz in Bozhou, Anhui, einem der Top 10 Spirituosenproduktionsgebiete der Welt, und der Wert seiner Marke „Gujing Gong" erreichte im Jahr 2019 beinahe 147 Milliarden Yuan, was national zum vierten und global zum neunten Platz führte. Im Jahr 2018 erzielte Gujing einen Umsatz von über 10 Milliarden RMB.

„Jedes Jahr suchen wir hochwertige globale Anbieter", so Liang Jinhui, Vorstandsvorsitzender der Gujing Group. „Dieses Jahr hoffen wir, die Gelegenheit zu nutzen, unsere globale Kooperation weiter zu verstärken und die Entwicklung chinesischer Spirituosen international zu fördern."

Um berechtigt zu sein, müssen die Anbieter Produktionsunternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 10 Millionen USD sein. Die Anbieter müssen auch Materialien einreichen und ihre Betriebsgenehmigung und die Steuererklärung des Vorjahres als Beleg vorlegen.

Das Auswahlkomitee des Unternehmens wird die Bewerber auf Basis der Grösse, Produktionskapazität und Eignung des Unternehmens prüfen. Der Umfang der Teilnahme eines Anbieters an der Ausschreibung wird anhand der Bewertungsergebnisse festgelegt. Qualifizierte Anbieter werden vom Unternehmen per E-Mail oder telefonisch Einladungen erhalten.

Die Anforderungen für Verpackungsmaterialien umfassen Pappkartons und Tragetaschen für Druckmaterialien. Für Flaschen gilt ein Volumen von 500 ml (HS-Code: 70109020) mit Kunststoff- oder Aluminium-Kunststoff-Verschluss. Das Unternehmen plant ebenfalls den Bezug von hochwertigen Rohstoffen wie Sorghumhirse in globalem Rahmen.

Interessierte Parteien können sich bis spätestens 20. April 2020 um 24 Uhr (GMT+8) über den folgenden Link bewerben: https://www.gujingglobal.com/message-type/contact-us_113_1.html

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.GujingGlobal.com

Informationen zur Gujing Group

Die 1992 gegründete und 1996 an der Börse notierte Gujing Group, deren Geschichte in Gongxing Caofang, einer in der Ming-Dynastie im Jahre 1515 gegründeten Destillerie verwurzelt ist, hat sich zu einer der Top-8-Baijiu-Marken und einem der Top-500-Produktionsunternehmen in China entwickelt. Gujing Gong-Baijiu wird nach dem „Jiu Yun Jiu-Verfahren" hergestellt, dem ältesten existierenden Destillationsverfahren der Welt, wie vom Guinness-Buch der Rekorde zertifiziert.

Der klare, süsse, weiche Schnaps hat einen ausgewogenen Geschmack mit Orchideen-Aroma. Die Marke hat einen Wert von 147 Milliarden RMB (21 Milliarden USD) (Stand 2019) und erzielte im Jahr 2018 einen Jahresumsatz von 10 Milliarden RMB (1,4 Milliarden USD).

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1123707/1.jpg