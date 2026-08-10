Gujarat Terce Laboratories gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gujarat Terce Laboratories hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.23 INR. Im Vorjahresquartal waren -0.060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 90.0 Millionen INR, gegenüber 108.5 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17.06 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch