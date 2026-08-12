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12.08.2026 06:37:00
Gujarat State Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Gujarat State Financial gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Gujarat State Financial vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2.21 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3.480 INR je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Gujarat State Financial mit einem Umsatz von insgesamt 40.6 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 0.32 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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