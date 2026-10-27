Gujarat State Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gujarat State Financial veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2.27 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3.590 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 41.8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gujarat State Financial 41.0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch