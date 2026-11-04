Gujarat State Fertilizers Chemicals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gujarat State Fertilizers Chemicals hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 5.02 INR gegenüber 8.13 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 47.41 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 48.74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31.87 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch