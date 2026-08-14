Gujarat State Fertilizers Chemicals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Gujarat State Fertilizers Chemicals veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3.98 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3.48 INR je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 64.03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 35.83 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 21.84 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch