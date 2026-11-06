Gujarat Pipavav Port: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gujarat Pipavav Port hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.16 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3.32 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 3.39 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gujarat Pipavav Port 2.99 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch