Gujarat Pipavav Port mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gujarat Pipavav Port hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Gujarat Pipavav Port hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.06 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.16 INR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gujarat Pipavav Port in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32.47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.32 Milliarden INR im Vergleich zu 2.50 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch